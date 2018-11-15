Çin'deki sosyal deneyin Türk kahramanı AA'ya konuştu

İSTANBUL(AA) -Çin'de yapılan sosyal deney sırasında kıyafeti nedeniyle restorandan çıkartılmak istenen gence sahip çıkarak masasına çağırıp pizzasını paylaşan Türk iş adamının örnek davranışı, Türk halkının misafirperverliğinin adeta simgesi oldu.

Çin'deki sosyal deneyde, sokaklarda yaşayan, evsiz imajına büründürülen bir gencin üzerindeki kıyafeti nedeniyle çalışanlarca restorandan çıkartılmak istenmesine tepki gösteren 47 yaşındaki Murat Telek, sosyal medyada gündeme oturdu.

Kıyafeti nedeniyle gencin restorandan çıkartılmasına izin vermeyerek masasına davet edip pizzasını paylaşan Telek, Anadolu insanının merhamet ve dayanışma duygusunun her yerde geçerli olduğunu ortaya koydu.

Çin'de daha önce çekilen bu sosyal deneyin görüntülerinin sosyal paylaşım siteleri üzerinden Türkiye'de yayılmasıyla bir anda gündem olan Telek, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

"Sosyal deney 4 yıl önceye ait"

Murat Telek, 17 yıldır Çin'in Şangay şehrinde yaşadığını ve Türkiye'de faaliyet gösteren bir firmanın ürettiği panel radyatörleri burada sattıklarını anlatarak, bu sene yaklaşık 10 milyon dolarlık satış yakaladıklarını söyledi.

İnternette yayılan görüntülerdeki sosyal deneyin 4 yıl önceye ait olduğunu ifade eden Telek, "Oradaki olay, tamamen tesadüfi gelişti, bir müşteriyi ziyaret etmiştim. Ziyaretten sonra vaktim vardı, ben de restorana girdim. Meğerse orada bir düzenek kurmuşlar, ben yemek yemeye başladıktan sonra iyi giyimli bir kadın oraya bir kişiyi getirip çaprazımdaki masaya oturttu. O kadın genci bıraktıktan sonra elinde buruşturduğu bir miktar parayı da bıraktı. Bu da beni rahatsız etmişti zaten." diye konuştu.

Telek, bu kişinin daha sonra masada yalnız kaldığını aktararak, bir süre sonra restoranın müdürü gelerek bu kişiden kalkmasını istediğini söyledi.

Bu durumdan rahatsız olduğunu belirten Telek, "Çünkü girmesine izin vermişlerdi, oturduktan sonra çıkartmaları o çocuk için bence küçük düşürme gibi olacaktı. O yüzden tepki vermek istedim." dedi.

"Gelen mesajları gördüm, tepkiler çok güzeldi"

Telek, o ana kadar sosyal deneylerin yapıldığından haberinin olmadığına dikkati çekerek, "Kamera şakalarını hep izliyordum, insanların başına bir şeyler geliyor gülüyorduk ama kendi başımıza geleceği aklımıza gelmezdi." ifadelerini kullandı.

Videonun Türkiye'de dolaşıma sokulmasının ardından birçok insandan çok fazla mesaj aldığını dile getiren Telek, "Bu, bir şekilde güzel kalpli insanlarla bir bağlantım oldu. Bu, çok hoşuma gitti. Daha önce Çin'de gösterildiğinde de çok güzel tepkiler olmuştu ama tabii Çin çok büyük bir yer. Türkiye'de biraz daha kuvvetli bir tepki geldi. Gelen mesajları gördüm, tepkiler çok güzeldi." diye konuştu.

"İnsanlar bana 'Türk ağabey' diyorlar"

Murat Telek, restoranda yaptığı hareketin insanların çok hoşuna gittiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Çin'de insanlar yabancılara karşı çok yakın durmayabiliyor, biraz çekingenlikleri var. O yüzden tanımadığımız insana bu tepkiyi vermem onların ilgisini çekti. Yabancı birisinin bu tepkiyi vermesi Çinlilerin de çok hoşuna gitmişti. Karşılaştığım insanlar bana 'Türk ağabey', 'Türk amca' gibi sözler söyleyip oradan o programdan tanıdıklarını ifade ediyorlar."

Telek, Türk halkının gösterdiği sevginin kendisi için çok büyük gurur olduğunu dile getirerek, yılda bir ya da iki kez tatil için ülkesine gelmeye gayret ettiğini sözlerine ekledi.