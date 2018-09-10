Çin'de Uluslararası Gastronomi Forumu düzenlendi

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler, UNESCO, Dünya Şef Federasyonu ve Çin Mutfak Sanatları Federasyonu gibi uluslararası organizasyonların düzenlediği Uluslararası Gastronomi Forumu Çin'in Çingdao kentinde düzenlendi.

"24 Güneş Döngüsü'ne göre gastronomi" konulu forumda Türk mutfağıyla ilgili sunum yapan Türk aşçı Deniz Orhun, Türk ve Çin mutfaklarının birbirine olan yakınlığına dikkati çekti.

Orhun, her iki mutfak kültürünün de tıp bilimine dayandığını belirterek, sağlık için ülkelerin geleneksel lezzetlerini geleceğin yemekleri olarak kullanmanın faydalı olacağını kaydetti.

Forum, Tarihi İpek Yolu üzerindeki ülkelerle Çin arasında "gastronomik kültürel değiş-tokuşu" sağlamayı hedefliyor.

"Doğayla uyumlu yaşama" temasının işlendiği forumda, yüzyıllardır kullanılan yöresel bitkiler, yemekler ve "24 güneş döngüsü"ne göre yemek düzeni gibi başlıklar ele alındı.

Çok sayıda ülkeden gastronomi uzmanlarının katıldığı forumda ayrıca, hasta olmamak için doğru beslenme tekniğinin önemine dikkat çekildi.