Çin'de Tibetli aktiviste 5 yıl hapis cezası

ANKARA (AA) - Çin'de Tibetli bir aktivist, ayrılıkçı ifadeler kullandığı gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ın 2015'te hazırladığı belgeseldeki sözleri nedeniyle 2 yıl önce tutuklanan Tashi Wangchuk hakkındaki davada karara varıldı.

Mahkeme heyeti, Tashi'yi 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Tashi'nin belgeselde, Tibetlilerin, eğitim sisteminde kendi dil ve kültürlerinin öğretilmesine izin vermeyen Çin sistemine karşı mücadelesinden bahsettiği 9 dakikalık video suç unsuru olarak gösterildi.

Tashi, belgeselde, Çin'de Tibet kültürünün yaşamasına ve dilinin konuşulmasına izin verilmediğini ifade etmiş, Tibetlilerin yaşadıkları bölgede hissettiği baskı ve korku nedeniyle erozyona uğrayan kültürlerinin yok olmasından duyduğu endişeyi dile getirmişti.

Tashi, New York Times gazetesinin 2015 sonunda çektiği videonun yayınlanmasından 2 ay sonra tutuklanmıştı.

Uluslararası Af Örgütünün Doğu Asya Araştırma Direktörü Joshua Rosenzweig, yaptığı açıklamada, Tashi ile ilgili kararın “büyük bir adaletsizlik” olduğunu, beklemeksizin ve koşulsuz olarak serbest bırakılması gerektiğini belirtti.

Tibet kültürünün maruz kaldığı sistematik erozyona dikkat çeken Tashi'nin Çin tarafından cezalandırıldığını kaydeden Rosenzweig, "Çin'in, Tibet'in bu barışçıl aktivizmini ayrılıkçılık olarak tanımlaması saçmalamanın ötesinde bir şeydir." ifadesini kullandı.

İsveçli Tibet Komitesinden Mattias Bjornerstedt, Tashi'nin, Tibet halkının temel haklarını ilerletme mücadelesinde inanılmaz bir cesaret gösterdiğini vurgulayarak "Çin, bugün masum bir adama ceza vererek bu tür cesareti nasıl bir tehdit olarak algıladığını gösterdi.” değerlendirmesinde bulundu.

Çin, Tibet ve Sincan Uygur Özerk bölgelerinde yabancı medyaya basın yasağı uyguluyor. Çin'de ayrıca Tashi'nin tutuklanmasına neden olan belgeseli çeken New York Times'ın internet sitesi yasaklı siteler arasında bulunuyor.























