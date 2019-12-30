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Çin'de protestan rahip hapse mahkum edildi

Çin'de Protestan rahip Vang Yi, "devlet iktidarını yıkma" suçlamasıyla hapis cezası aldı.

Genel 30.12.2019, 12:29
Çin'de protestan rahip hapse mahkum edildi
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South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, Sıçuan eyaletine bağlı Çıngdu kentindeki Orta Halk Mahkemesi, kayıt dışı faaliyet gösteren Kalvinist Erken Yağmur Akit Kilisesi'nin kurucusu Vang'a, devlet iktidarını yıkma ve yasa dışı işletme kurma suçlarından 9 ay hapis cezası verdi.

Hapis cezasıyla birlikte 3 yıl boyunca siyasal haklarından da yoksun bırakılan Vang'ın değeri 50 bin yuanın (yaklaşık 42 bin 570 lira) üzerindeki tüm malvarlığına el konulmasına karar verildi.

Vang, geçen yıl aralıkta kilisesine düzenlenen operasyonda cemaatinin önde gelen isimleriyle tutuklanmıştı.


#dünya
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