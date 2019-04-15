Çin'de fil dişi kaçakçılığı

PEKİN (AA) - Çin'in doğusunda 7 tondan fazla fil dişine el konuldu.

Çin Gümrük İdaresinden yapılan açıklamada, Anhui eyaletinde 30 Mart'ta düzenlenen operasyonda ağırlığı 7 tondan fazla olan 2 bin 748 fil dişine el konulduğu bildirildi. Bunun Çin'de son yıllarda tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar fil dişi olduğu ifade edildi.

Gümrük yetkilileri ve polis güçleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

Açıklamada, ülkede 2019'un başından bu yana 8,5 ton fil dişi ürünü ele geçirildiği belirtildi.

Dünyanın en büyük yasa dışı fil dişi pazarı Çin’de, 1975’ten sonra fil dişi ve ürünlerinin ithalatı kısmen, 2018'de ise tüm fil dişi ticareti ve işlenmesi faaliyetleri yasaklanmıştı.



