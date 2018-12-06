ESKİŞEHİR (AA) - Iğdır'da "kan davası" nedeniyle 4 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladıkları iddiasıyla 4'er kez müebbet hapis cezasına çarptırılan 2 kardeşin Yargıtayda bozulan davasının duruşması görüldü.

Güvenlik gerekçesiyle Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanıklar Cevdet Öget (37) ve kardeş Enver Öget (27), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme heyetinden söz isteyen tutuklu sanık Enver Öget, daha önce verdiği ifadenin doğru olmadığını iddia etti.

Savunmasını değiştiren tutuklu sanık Enver Öget, suçlamayı kabul etmeyerek, "Olay ile hiçbir alakam yok. Olayı babamın isteğiyle üstlenmek zorunda kaldım. Cinayeti babam üstlenmemi söyledi. Davalar esnasında yalan söylediğim için çok pişmanım. Yaralı olan şahıslar da benim orada olmadığımı, ateş etmediğimi söylemişti. Burası aşiret bölgesi olduğu için babam 'üstlen' deyince üstlenmek zorunda kaldım." dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 3 Ocak'a erteledi.

Iğdır'da Haziran 2013'te aralarında "kan davası" bulunan 4 kişiyi pusu kurarak öldürüp 2 kişiyi yaraladıkları iddia edilen 7 kardeş gözaltına alınmış, 2'si tutuklanmıştı. 2015 yılında Eskişehir'de karara bağlanan davada Cevdet ve Enver Öget kardeşler 4'er kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.