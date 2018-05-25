Cinayet zanlısı asayiş uygulamasında yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Van'da, "kasten adam öldürme ve yaralama" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan zanlı, Eskişehir'de gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Arifiye Mahallesi Hamamyolu Caddesi'nde asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri Necdet G'yi (24) durdurdu.
Zanlının güvenlik sorgulamasında, Erciş Ağır Ceza Mahkemesince "kasten adam öldürme", Erciş 1. Asliye Ceza Mahkemesince de "basit yaralama" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.