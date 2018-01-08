Cinayet zanlısı 5 yıl sonra yakalandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Doğanşar ilçesinde yaklaşık 5 yıl önce evinde öldürülen 80 yaşındaki kadının katil zanlısı olduğu öne sürülen 75 yaşındaki komşusu gözaltına alındı.

İl Jandarma ve Doğanşar İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, 28 Mayıs 2013'de, 80 yaşındaki Fatma Şahin'in yalnız yaşadığı evinde boğularak öldürülmesiyle ilgili olayın faili olduğu iddia edilen O.Ç'yi köyde gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Sivas Adliyesine sevk edilen O.Ç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.