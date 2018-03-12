Cinayet sanıklarına müebbet hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de cezaevinden tahliye edilen eski hükümlüyü yakınlarının katili olduğu gerekçesiyle öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 6 sanıktan 2'sine müebbet hapis cezası verildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Hüseyin Öztürk (27) ve Batuhan Kalkan (21) ile tutuksuz sanıklar Y.Ö. ve K.Y. ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar H.K. ve M.K. ise duruşmaya katılmadı.

Sanık Öztürk, ifadesinde olaydan bir hafta sonra nişanı olduğunu ifade etti.

Olay günü sanıklardan Batuhan ile parkta muhabbet ettiklerini, ardından yemek için araçla Düvenönü'nde bulunan bir restorana doğru gittiklerini belirten Öztürk, "Kayseri Lisesi'nin olduğu kavşakta Kıvanç ile karşılaştık. Kendisini tanımıyordum. Küfür etmeye başladı. 'Bana Kıvanç Kansu derler, kökünüzü kazırım' diyerek, aracıyla üstümüze doğru geldi. Panikledim ve ateş etmeye başladım. Herhangi bir kastım yoktu. Bir hafta sonra nişanım varken neden böyle bir şey yapayım? Pişmanım, tahliyemi ve beraatımı istiyorum." dedi.

Olay sırasında aracı kullanan sanık Kalkan ise ölen kişiyi tanımadığını öne sürerek, tahliye ve beraatını talep etti. Diğer sanıklar da haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek, beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, Öztürk ve Kalkan'a, "kan gütme saikiyle tasarlayarak öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Öztürk'e ayrıca "yasak silah bulundurma" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası veren heyet, tutuksuz sanıklar Y.Ö, K.Y, H.K. ve M.K'nin ise delil yetersizliğinden beraatına hükmetti.

- Olay



Kıvanç Kansu'nun evini kurşunladığı iddiasıyla 2001 yılında gözaltına alınan Hüseyin Kalkan, sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada, Kansu'nun kullandığı araçtan ateş açılması sonucu başından vurulmuş ve hastanede hayatını kaybetmişti. Otomobilde bulunan bir polis memurunun da yaralandığı olayla ilgili açılan davada yargılanan Kansu, 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



Cezaevinden geçen yıl tahliye edilen Kansu, 4 Temmuz 2017'de Kiçikapı Mahallesi'nde karşılaştığı Hüseyin Kalkan'ın yeğenleri Hüseyin Öztürk ve Batuhan Kalkan'ın silahlı saldırısı sonrası hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan Öztürk ve Kalkan tutuklanmış, Y.Ö, K.Y, H.K. ve M.K, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.