Cinayet sanığından

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de annesini evinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık Murat Pullukçu, maktul Yurdagül Pullukçu'nun kızları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Suçlamayı kabul etmeyen sanık Pullukçu, şunları söyledi:

"Ben kimseye zarar vermedim. Yurdagül benim öz annemdir. İş hayatımı sonlandırıp kütük bilgilerimi araştırmaya başladığım tarihlerde olay olmuş. Annemin evinde belirli bir süre kaldığım oldu. Öldüğünden haberim yoktu. Belki de kendisini ölmüş olarak gördü. O anda ruhlar aleminde de olabilir. Kendi kendine zarar vermiş olabilir. Adli Tıp raporunda pantolonunun üzerinde ve çorabında kanım çıkmış fakat ben tutuklanayım diye üzerine kanımı sürmüş olabilir. Kendisine zarar vermedim.

Ben zaten kimseye zarar vermem. Hayal görmüştür. Kendisini ölü olarak görüp paniklemiştir ve bıçaklamıştır. Paralel evrende, ruhlar aleminde bir şeyler olmuş olabilir."

Otopsi raporunda maktulün boynundaki 6 bıçak darbesiyle öldüğünün belirtildiğini söyleyen mahkeme başkanının, "Kendi kendine bunu yapabilir mi?" sorusu üzerine sanık Pullukçu, "Bilemiyorum." yanıtını verdi.

- "Annem kendisini emniyet müdürü sanıyordu"

Mahkemede ifade veren Yurdagül Pullukçu'nun kızı Ayşe Ertürk ise kardeşinin cinayeti işleme ihtimalinin olmadığını savundu.

Annesinin psikolojik sorunlarının bulunduğunu iddia eden Ertürk, "Kendisinin Eskişehir Emniyet Müdürü olduğunu söylerdi. En son 8 Ocak'ta telefonla görüştüm. Çok öfkeliydi. Murat'a kızmıştı. Murat'ın geceleri çok ses yaptığını ve kendisini uyutmadığını söylemişti. 12 Ocak günü ölmüş. Ben kendisine ulaşamayınca görümcemi aradım. Onun evi yakındı. Kapıyı çalmış ama açan olmamış. Akabinde polis çağrıldı. İçeri girdiklerinde annemi ölü bulmuşlar. Bu cinayeti Murat'ın işlediğine inanmıyorum, şikayetçi değilim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Eskişehir'de 74 yaşındaki annesi Yurdagül Pullukçu'yu bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Murat Pullukçu, Antalya'nın Akseki ilçesinde jandarma ekiplerince ocak ayında yakalanmıştı. Tutuklanan sanık hakkında "üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan dava açılmıştı.