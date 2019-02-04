Cinayet sanığına müebbet ve 20 yıl hapis

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, koyun sürüsünü rahatsız ettiğini öne sürdüğü köpeğin sahibini av tüfeğiyle öldüren, maktulün eşi ve çocuğunu yaralayan sanığa, müebbet ve 20 yıl hapis cezası verildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ömer Aydoğmuş (59) ile davalı ve davacı avukatları katıldı.

Aydoğmuş, son savunmasında, Özbağ beldesinde otlatmaya götürdüğü koyunlarını ölen Ömer Harman'ın (60) evinin önünden geçirirken maktulün bahçesindeki köpeğin, sürüsünü rahatsız ettiği için aralarında bir kaç defa tartıştıklarını belirtti.

Olay günü de Harman ile aynı sebepten tartıştıklarını, ardından çıkan kavgada yanındaki tüfekle ateş ettiğini ancak maktulü hedef almadığını ileri süren Aydoğmuş, tahliye ve beraatını talep etti.

Davacının avukatı ise sanığın kavgadan sonra evine giderek tüfeğini alıp olay yerine geldiğini ifade ederek, Aydoğmuş'un "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ömer Aydoğmuş'u "kasten öldürme" suçundan müebbet, 2 kişiyi yaraladığı için "kasten öldürmeye teşebbüs"ten de 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kırşehir'in Özbağ beldesinde 28 Mayıs 2018'de Ömer Aydoğmuş, kavga ettiği Ömer Harman ile aile yakınlarına av tüfeğiyle ateş açmış, Harman yaşamını yitirmiş, oğlu ve eşi yaralanmıştı.