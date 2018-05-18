Çınar ağaçlarının kurutulmaya çalışıldığı iddiası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde iki çınar ağacının kimyasal maddeyle kurutulmaya çalışıldığı iddia edildi.

Develi Belediyesi ekipleri Elbiz Caddesi üzerinde bulunan iki çınar ağacının kimyasal maddeyle kurutulmak istendiği ihbarı üzerine harekete geçti.

İhbarın ardından Develi Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerle ağaçları kurtarmak için ilk müdahaleyi yaptı.

MHP Develi İlçe Başkanı Ali Kabak, Develi Cumhuriyet Başsavcılığına konu ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Kabak ayrıca belediye yetkilileri ile görüşerek ağaçların kenarlarındaki bazaltların sökülmesi ve ağaçların topraklarının değişmesi için başvuruda bulunduklarını kaydetti.