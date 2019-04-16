"Cin çıkarma" ve define bulma vaadiyle dolandırıcılık

SİVAS (AA) - Sivas'ta 6 kişinin 700 bin lirasını dolandırdıkları ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendisini "Artin" olarak tanıtan, vatandaşların dini duygularını sömürerek "define bulma", "cin çıkarma", "sıkıntıları giderme", "şifa verme" gibi çeşitli vaatlerde bulunarak dolandırıcılık yapan Ş.T'nin (50) yakalanması için çalışma başlattı.

Ş.T'yi yakalayan polis ekipleri, onunla hareket ettiği belirlenen 'yı (58) da gözaltına aldı.

Kentte 6 kişiden 700 bin lira dolandırdıkları ileri sürülen şüpheliler, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.