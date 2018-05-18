Çin, ABD’ye 200 milyar dolarlık teklif sunduğu iddialarını yalanladı

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, başkent Pekin’de düzenlediği günlük basın toplantısında, söz konusu iddialara yönelik “Söylentiler doğru değil.” ifadelerini kullandı.

ABD ile Çin arasında ticaret ve ekonomi alanında yürütülen müzakerelerin sürdüğünü ve olumlu bir çerçevede ilerlediğini söyleyen Sözcü Lu, diyalog ve müzakere yoluyla iki tarafın endişelerinin çözülmesini ve Çin-ABD ticari ilişkilerinin karşılıklı kazan-kazan yönünde gelişmesini umduklarını ifade etti.

İsmi açıklanmayan ABD'li bir yetkili, Çin’in, Washington yönetimine, ABD’nin yaklaşık 370 milyar dolarlık ticaret açığını 200 milyar dolar azaltmak için Amerikan mallarının ithalatını artırması ve çeşitli adımların atılmasını kapsayan bir paket önerdiğini ileri sürmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e karşı verilen 375 milyar dolar ticaret açığını kapatmak için mart ayında ek gümrük vergisi getireceğini ilan etmesiyle başlayan ticaret savaşı, iki tarafın karşılıklı gümrük vergilerini milyar dolarlık tutarlarla artıracağını ilan etmesiyle alevlenmişti.

Çin, ABD'nin, değeri yaklaşık 50 milyar doları bulan bin 300 Çin menşeli ürüne yüzde 25 vergi uygulamasına ilişkin, önce ABD'den ithal edilen 3 milyar dolar tutarındaki 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25, daha sonra da 50 milyar dolar tutarında ürünlere yüzde 25 vergi getirileceğini duyurmuştu.

Trump'ın Özel Temsilcisi ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin bu ayın başında Çin’e gelmiş, Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı ile ikili ekonomik ve ticari anlaşmazlık konularını çözmek üzere müzakere ve diyalog toplantıları yapmış, toplantılarda fikir alışverişinde bulunulmuş ve kısmen mutabakat sağlanmıştı. Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı, ticari ve ekonomik müzakereler yürütmek için 2 gün önce ABD’ye gitmişti.





