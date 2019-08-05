CİMER'den kamu spotu

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezince (CİMER) kamu spotu hazırlandı.

İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren CİMER'in, "Millet ile devlet arasındaki iletişim köprüsü" sloganıyla hazırladığı 50 saniyelik kamu spotu sosyal medyada yayımlandı.

Videoda, basketbol oynamak isteyen ancak gerekli tekerlekli sandalyeye sahip olmayan Mustafa isimli ortopedik engelli vatandaşın, bir gün televizyon izlerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görüp kendisinden destek istediği anlatılıyor.

"CİMER, başvurularınızı titizlikle inceleyip devletin ilgili birimlerine ulaştırarak sonuçlandırıyor." ifadesiyle devam eden videoda,Mustafa'ya sandalyeyi getirip, "Mustafa, maç yapalım mı?" diye soruyor.

"Millet ile devlet arasındaki iletişim köprüsü" sloganıyla son bulan video, televizyonlarda da yayımlanacak.



- Fahrettin Altun da paylaştı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da kamu spotunu Twitter hesabından paylaştı.

CİMER'in her başvuruyu titizlikle inceleyip ilgili birimlere ulaştırdığını ve sonuçlandırdığını belirten Altun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla kurulan CİMER, alanında öncü bir sistem olarak dünyaya örnek oluyor." ifadesini kullandı.