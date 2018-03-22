Cilvegözü Sınır Kapısı'na son teknoloji x-ray cihazı

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden Suriye'ye açılan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda son model sistemlerle donatılmış mobil x-ray cihazıyla hizmet verilecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca gönderilen mobil x-ray cihazı, tampon bölgeye konuşlandırıldı.

Aynı bölgeye 4 yıl önce kurulan mobil x-ray cihazına takviye olarak getirilen son model cihaz, eskisine göre araçların daha hızlı ve ayrıntılı taranmasına imkan tanıyor.

Günlük ortalama 50-60 aracın kontrol edilebildiği kapıda yeni cihazla birlikte bu sayının 130-140'a çıkması planlanıyor.

Mobil cihazın kurulum ve test çalışmalarının sürdüğü, kısa sürede faaliyete gireceği öğrenildi.

Muhabir: Erdal Türkoğlu