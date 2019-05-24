"Çile şairi" vefatının 36’ncı yılında anıldı

ANKARA (AA) - Türk edebiyat ve düşünce tarihinin en önemli isimlerinden şair, yazar ve düşünür Necip Fazıl Kısakürek, ölümünün 36'ncı yılında anıldı.

Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü ile Anadolu Mektebi tarafından şair, yazar ve düşünür Necip Fazıl Kısakürek'in doğumunun 115. ve vefatının 36. yılı dolayısıyla Etimesgut Halk Eğitim Merkezi'nde "Fikir, Sanat, Aksiyon: Necip Fazıl Kısakürek" paneli düzenlendi.

Ülke genelindeki Anadolu Mekteplerinde gönüllü olarak Necip Fazıl okumaları yapan öğrenciler, panelde şairin düşünce dünyasını ve bakış açısını anlattı.

Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Sami Güçlü, Necip Fazıl’ın dünyaya bakış açısını onun fikir, sanat, aksiyon, şiir, tiyatro ve inkılap çalışmalarından yola çıkarak veren öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilerin zor konuları başarılı şekilde sunduklarını belirten Güçlü, "Çok beğeni aldınız." dedi.

Güçlü, öğrencilere yere sağlam basmalarını tavsiye ederek, "Sessiz yağan bir yağmur gibi hiçbir şeye zarar vermeden hayat vermelisiniz.” ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş da okullarda yapılan ders dışı kitap ve yazar okumalarının öğrencilerin gelişimine doğrudan katkı sağladığını vurguladı. Durmuş, "Bir kez daha görüyoruz ki gerçekleştirilen yazar ve kitap okumaları, okullarda öğrencilere kazandırmaya çalıştığımız yetenek ve beceriler kapsamında çok önemli bir iş." şeklinde konuştu.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu da marifetin iltifata tabi tutulması gerektiğini söyledi. Öğrencilerin çabasını arı yapan bala benzeten Hekimoğlu, "Bu çalışmayı yapan her öğrencimiz birer arı ve onlar bize bugün bal ürettiler. Eğer biz bu çabayı takdir etmezsek bu çalışmalar azalır ve yok olur. Çünkü üretilen ürünün alıcısı yoksa ürün çürümeye mahkumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Panelin ardından öğrencilere Necip Fazıl Kısakürek’in kitapları hediye edildi.



