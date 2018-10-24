Cihaner'in, Şanal'ın yargılandığı davaya katılma talebi kabul edildi

ANKARA (AA) - Eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'i makamında gözaltına aldıran eski savcı Osman Şanal'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.



Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Cihaner ve avukatı, eski MİT Erzincan personeli Sadri Barkın İnce'nin avukatı ve sanık avukatı katıldı. Sanık Şanal ile tutuklu bulunduğu Düzce Cezaevi'nden telekonferans sistemiyle bağlantı kuruldu.

Cihaner, sanığın mensubu olduğu örgütün talimatıyla tutuklandığını ancak yargılama sonucunda beraat ettiğini ileri sürerek davaya katılma talebinde bulundu.

Eski MİT mensubu İnce'nin avukatı Mehmet Eren Turan ise sanığın eylemlerinden dolayı müvekkilinin zarar gördüğünü beyan ederek davaya katılmayı talep etti.



Mahkeme Başkanı Sebahattin Sarıdoğan, önceki celsede alınan ara karar gereği dava dosyasına eklenen evrakı okudu.

- "Şanal bana Gülen'in kitabını hediye etti"

Duruşmada tanık olarak dinlenen E.Y, terör örgütü Hizbullah soruşturmasından hüküm giydiğini, sanık Şanal'ı 2008 yılında yürüttüğü Erzurum'daki Hizbullah davasından tanığını belirtti.

E.Y, Şanal'ın o dönemki Ergenekon soruşturmalarında kendisini kullanmak istediğini, ayrıca sanığın terör örgütü PKK soruşturmalarında da usulsüzlük yaptığını iddia etti.

O dönem Ağrı'dan terör örgütü PKK'ya katılmış bir kişinin kendisine mektup yazdığını ve güvenlik güçlerine teslim olmak ve kendisinden aracılık yapmasını istediğini bildiren E.Y, bu mektubu Şanal'a verdikten sonra o kişinin örgüt tarafından infaz edildiğini ifade etti.

E.Y, sözlerine şöyle devam etti:

"O dönem Osman Şanal bana hizmet hareketinden olduğunu söyledi ve bu yapıya eleman temin etmemi istedi. Şanal, bana Gülen'in kitabını hediye etti. Özel Yetkili Başsavcı olduğu dönem Ergenekon Terör Örgütü adı altında birçok kişiyi gözaltına aldırdı.

Bir gün PKK'nın dağ kadrosuna katılan bir çocuk, devlete teslim olmak istediğini bildiren bir mektup yolladı. Ben de bu mektubu Şanal'a verdim. Aradan birkaç gün geçtikten sonra örgüt, çocuğu, devlet ajanı olduğunu gerekçe göstererek infaz etti."

Tanık beyanına karşı söz alan Şanal, tanıkla arasında husumet olduğunu, görev yaptığı dönemde Ergenekon soruşturmaları kapsamında görüştüğünü ve aralarında o dönemden kalan sorunlar olduğunu söyledi.

Şanal, savunmasına şöyle devam etti:

"Tanıkla iki ya da üç kez görüşmem olmuştur. Ergenekon soruşturmasında kendisi yer gösterme yapacağını, silah ve mühimmat gömülü arazileri göstereceğini söyledi. Gittik, gösterdiği yerleri aradık fakat bir delil bulamadık. Tanığın beyanları yalandır."

Cumhuriyet savcısı, Cihaner ve İnce'nin sanığa yüklenen suçtan doğrudan zarar görme ihtimalleri bulunduğundan davaya katılma taleplerinin kabulünü istedi. Mahkeme heyeti, Cihaner ve İnce'nin davaya müdahil olma taleplerini kabul etti.

Ayrıca heyet, sanığın kullandığı iddia edilen ByLock programının çözüm içeriklerine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- İddianame

İddianamede, Şanal'ın, Düzce cumhuriyet savcısıyken FETÖ ile irtibatı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edildiği hatırlatıldı.



Eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı ve eski CHP Denizli Milletvekili Cihaner'i 2010'da makam odasında gözaltına aldıran Şanal'ın ByLock kullandığı da iddianamede yer almıştı.

İddianamede, Şanal'ın 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.