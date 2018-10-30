Cihanbeyli'ye 350 milyonluk yatırım

KONYA (AA) - Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, ilçeye son 4,5 yılda 350 milyon liralık yatırımın kazandırıldığını bildirdi.

Kale, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, ilçenin çehresinin yapılan hizmetlerle değiştiğini belirtti.

Son 4,5 yılda ortaya konulan çalışmaların 90 yılda yapılanın üzerinde olduğunu ve 350 milyon liralık yatırım gerçekleştirildiğini dile getiren Kale, "İlçemiz birlik, beraberlik ve kardeşliğiyle örnek gösterildi. Yüzölçümü bakımından Türkiye’nin en büyük ilçesine hizmet veriyoruz. Hizmetlerimizin ilham kaynağı, vatanımıza ve insanımıza duyduğumuz sevgi ve saygıdır." ifadesini kullandı.

Kale, Mart 2014’te göreve başlarken Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda yapılan değişikliğin de yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"O günlerde, yüzölçümü bakımından Türkiye’nin en büyük ili olan Konya’nın ve en büyük ilçesi olan Cihanbeyli’nin yasaya nasıl adapte olacağı merak ediliyordu. Ancak kısa sürede görüldü ki gerek Büyükşehir Belediyemiz ve gerekse de Cihanbeyli Belediyemiz yeni yasanın en iyi ve en verimli uygulandığı belediyeler oldu."

- "Verdiğimiz sözleri yerine getirdik"

Göreve gelmeden önce miting meydanlarında, televizyon ekranlarında, seçim beyannamesinde halka verdikleri tüm sözleri yerine getirmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kale, şöyle konuştu:

"Her işimizi mükemmeliyetçi bir bakış açısıyla ortaya koyduk. Farklı bölgelere kurduğumuz belediye birimleriyle hız ve hizmet odaklı bir organizasyona imza attık. Birimlerimizdeki araç filolarımızı teknolojinin son ürünü makinalarla güçlendirdik. Bu da bizim bölgelerimizdeki hakimiyetimizi kolaylaştırırken, taşrada doğru çalışmaları hayata geçirme ve sorunlara hızlı müdahale etme kabiliyetimizi geliştirdi. Diğer yandan da vatandaşımızın hemen yanı başında olmamızı sağladı."