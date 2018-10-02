Çiğdemli Belediyesinden taziye evi

YOZGAT (AA) - Çiğdemli Belde Belediyesi tarafından İsmailhacılı Mahallesi'ne imam ve taziye evi yapılıyor.

Çiğdemli Belediye Başkanı İsmail Biçer AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldede cenaze defin işlemlerinden sonra vatandaşların özellikle taziyeleri kabul etmede yer sıkıntısı yaşadıklarını, bunun yağışlı havalarda bir çileye döndüğünü ifade etti.

Biçer, vatandaşları yaşanan sıkıntıdan kurtarmak için İsmailhacılı Mahallesi'ne bir imam evi ve taziye evi yapmayı planladıklarını anlatarak, "320 metrekarelik imam evi ve taziye evinin inşaatı başladı, temeli atıldı. Göreve geldiğimiz tarihten bugüne kadar yaptığımız bütün hizmetlerde her zaman istişareyi ön planda tuttuk. Bu inşaatın yapımında da aynı sorumlulukla hareket ettik. 320 metrekarelik inşaatın 200 metrekaresi taziye evi olacak, 120 metrekaresi ise imam evi olarak kullanılacak. Vatandaş işbirliği ile başlattığımız inşaatımız 2019 yılında tamamlanacak." diye konuştu.