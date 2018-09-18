Çiğdemli Belediyesi’nde toplu sözleşme

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Çiğdemli Belediyesinde, sendika ile belediye arasında toplu sözleşme imzalandı.

Belediyede düzenlenen imza töreni sonrasında konuşan Belediye Başkanı İsmail Biçer, sözleşmenin 696 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle sürekli işçi kadrosuna alınan 27 işçiyi kapsadığını belirtti.



Biçer, sendika ile yapılan müzakereler sonucunda toplu iş sözleşmesi imzalanmaktan çok memnun olduğunu dile getirerek, sözleşmenin 20 aylık süreyle geçerli olup bundan sonraki sözleşmelerin 3 yıllık yapılacağını söyledi.

Biçer, yeni imzalanan toplu sözleşmeyle şoför kadrosunda olanlara günlük 90 lira, normal işçilere 82 lira üzerinden sözleşme imzaladıklarını, bu ücretlere yol, yemek, mesai, çocuk v.b. gibi ücretlerin dahil olmadığını da sözlerine ekledi.

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şubesi Başkanı Ferman Zararsız da imzalanan sözleşmeden memnun olduklarını ifade etti.



