Çiğdemli beldesine kültür evi ve spor tesisi

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesi Çiğdemli Belde Belediyesi tarafından yaptırılan kültür evi ve spor tesisi tamamlandı.

Çiğdemli Belediye Başkanı İsmail Biçer, Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yüzde 50 hibe desteği sağlanarak yapılan Çiğdemli Belediyesi Kültür Evi Projesi'nde son aşamaya gelindiğini belirtti.

Kültür evinin yaklaşık maliyetinin 2 milyon 200 bin lira olduğunu anlatan Biçer, "Binamızın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kültür evi beldemizin düğün salonu, tiyatro ve sinema salonu ihtiyaçlarımızı gidermiş olacak." dedi.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından yaptırılan halı saha ile ilgili de bilgi veren Biçer, Spor Toto Teşkilat Başkanlığının yüzde 100 desteği ile yaptırılan kapalı halı sahanın tamamlandığını, Çiğdemli'de bulunan gençlerin halı sahada boş zamanlarını spor yaparak geçirdiğini sözlerine ekledi.



