'Çiftlik Bank' davasında firari sanık Niyazi Karakoç duruşmaya gelerek savunma yaptı

İSTANBUL (AA) - Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu Mehmet Aydın ve yöneticilerine yönelik 4'ü firari 48 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Savaş Yıkılmaz, Erol Korkut, Umeyr Karakoç, Cafer Çolak ve Ahmet Furkan Emre ile hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık Niyazi Karakoç katıldı. Duruşmada, 21 müşteki ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada savunmasını yapan sanık Niyazi Karakoç, yaklaşık 23 yıl Ümraniye Belediyesinde değişik birimlerde memur olarak çalıştığını belirterek, "Bu dosyada benimle birlikte sanık olarak yargılanan Umeyr Karakoç oğlumdur. Ümraniye Belediyesinde çalıştığım dönemde belediye tarafından düzenlenen etkinliklerde ve açılışlarda sunumları yapıyordum. Oğlum Umeyr Karakoç'un Çiftlik Bank'ın sahipleri ile bağlantısı olduğu için benim açılışlarda yaptığım etkinliklerden haberdar olan Mehmet Aydın kendileriyle çalışmam konusunda oğlum aracılığıyla teklifte bulundu." dedi.

Bu nedenle 2017 yılının Aralık ayında Çiftlik Bank'ın Konya'da yaptığı ulusal televizyon kanallarında da yayımlanan açılışının sunumunu yaptığını anlatan Karakoç, şunları söyledi:

"Bu sunum nedeniyle sonrasında Mehmet Aydın ile birebir görüştüm. Kendileri ile çalışma teklifinde bulundu. Ben de 3 hafta araştırdım. Şirketle ilgili hiçbir olumsuzluk görünmüyordu. Şu an müşteki olarak yer alan kişiler, o tarih itibarıyla sisteme yatırdıkları para nedeniyle gelir sağladıkları için oldukça mutluydu. Sosyal medyada, televizyonlarda ve etrafımda şirketle ilgili hiçbir olumsuz bilgi ve haber olmaması, önerilen ücretin cazip olması nedeniyle çalışmayı kabul ettim." diye konuştu.

Bu nedenle Ümraniye Belediyesindeki görevinden istifa ederek 9 şubat 2018'de Çiftlik Bank olarak bilinen şirketin genel müdürü olarak çalışmaya başladığını aktaran Karakoç, "Benim görevim konuşmamıza göre Çiftlik Bank'ın kurumsallaşmasına katkı yapmaktı. Başladıktan 15-20 gün sonra işlerin iyi gitmediğini fark ettim. Bunu Mehmet Aydın'a da ifade ettim. Kendisi o tarihte yurt dışındaydı. Dönüşünde konuştuk. Beni çalışanlara tanıttı. Görevimi anlattı. Fakat verilen taahhütleri yerine getirmemesi üzerine görevimden istifa ettim ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına şikayetçi oldum." ifadelerini kullandı.

Sanık Niyazi Karakoç'un avukatı Ömer Yeşilyurt, "Müvekkilim sanık Mehmet Aydın'a 'Bizi ve arkadaşlarımızı kullanıyorsun. Bu böyle yürümez.' şeklinde mesaj göndermiştir. Bu bile müvekkilimin olaylarla ilgisi olmadığını özetler. Kendiliğinden gelen ve savunması alınan müvekkilim hakkındaki yakalama emrinin kaldırılmasına karar verilsin." dedi.

Müştekiler şikayetçi oldu

Duruşmada daha sonra 21 müşteki dinlenildi.

Müştekilerden F.K. Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak çalıştığını belirterek, sosyal medya ve televizyondan öğrendiği sisteme 33 bin 500 lira yatırdığını, 10 bin lirasını geri alabildiğini bu nedenle sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Müştekilerden Hamza Yalçın, Kadıköy İlçe Tarım Müdürlüğünde görev yaptığını, sisteme yatırdığı 100 bin liranın 50 bin lirasını geri alamadığı için sanıklardan şikayetçi olduğunu kaydetti.

Müşteki Özkan Demirok, özel bir şirkette satış elemanı olarak çalıştığını, sisteme 125 bin 290 lira para yatırdığını, sadece 74 bin 129 lirasını geri alabildiğini anlattı.

Söz verilen diğer müştekiler de sisteme yatırdıkları paraların bir kısmını alamadıkları için sanıklardan şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Cengiz Samur ve Osman Naim Kaya hakkında çıkarılan yakalama kararlarının devamına hükmetti.

Savunması alınan sanık Niyazi Karakoç hakkındaki yakalama emrinin kaldırılmasına karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4'ü firari 48 sanıktan 18'inin örgüt yöneticisi, 23'ünün örgüt üyesi ve 7'sinin de örgüte yardım eden konumunda olduğu belirtiliyor.

İddianamede, 3 bin 762 kişi de "müşteki" olarak yer alıyor.

Aralarında firari Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan ikişer yıldan altışar yıla, "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçundan yine 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan da altışar yıldan on dörder yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, bu kapsamda 18 örgüt yöneticisinin 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, 23 sanığın "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar, 7 sanığın "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.