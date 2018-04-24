"Çifteler Cezaevi kapatılmayacak"

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Çifteler Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun kapatılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

Karacan, yaptığı yazılı açıklamada, Adalet Bakanlığının bazı cezaevlerinin kapatılarak, tutuklu ve hükümlülerin Sakarya Hendek Cezaevine nakledilmesi uygulamasına Çifteler Cezaevinin dahil olmadığını kaydetti.

İlk etapta kapatılacak cezaevleri arasında Çifteler Cezaevinin de dahil edildiğini, ilçe halkından gelen talep üzerine Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile bizzat görüşmek suretiyle Çifteler Cezaevinin kapanacak cezaevleri arasından çıkartıldığını ifade eden Karacan, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Adalet Bakanımız bu isteğimizi makul ve yerinde bularak Çifteler Cezaevinin kapatılacak cezaevleri listesinden çıkartılmasının talimatını verdi. Söz konusu cezaevi olduğu ve polemik konusu oluşturmaması için ilçedeki cezaevinin kapatılma kararından vazgeçildiğini kamuoyuna duyurmak istemedik. Ancak, basında yer alan haberler ve Çiftelerli hemşehrilerimizin yoğun talepleri doğrultusunda Çifteler Cezaevinin kapatılmayacağı ve ilçede görevinin devam edeceği konusunda açıklama yapma gereği duyduk."