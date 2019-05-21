Çiftçiye fide desteği

ANKARA (AA) - Kahramankazan Belediyesi ilçedeki çiftçilere 1 milyon sebze fidesi ve tohumu desteğinde bulundu.

Pazaryerinde düzenlenen fide dağıtım töreninde konuşan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Büyükşehir Belediyesinin 10 yıldır çiftçilere verdiği fide desteğinin bu yıl gerçekleşmediğini savunarak, "Çiftçilerimizin bundan mağdur olmaması için fide desteğini bu yıl biz verdik. Önümüzdeki yıllarda da bu devam edecek. Bu yıl 1 milyon fide dağıtıyoruz, seneye bu sayı 2 milyon olacak." dedi.

Oğuz, gelen yoğun istek üzerine ilçenin bütün köylerinden Salı Pazarına vatandaşları getirip götürecek servis uygulamasını başlatacaklarını kaydetti.

Konuşmanın ardından, müracaat eden çiftçilere domates, salatalık, biber ve patlıcan fideleri dağıtıldı.

Törene İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Suat Yıldırım, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Öztürk ve çok sayıda çiftçi katıldı.