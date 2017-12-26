Çiftçiye ÇKS uyarısı

YOZGAT (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, 2017 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 31 Aralık 2017'ye kadar uzatıldığını söyledi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özdemir,...