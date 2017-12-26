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Çiftçiye ÇKS uyarısı

YOZGAT (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, 2017 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 31 Aralık 2017'ye kadar uzatıldığını söyledi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özdemir,...

26 Aralık 2017 Salı 12:41
Çiftçiye ÇKS uyarısı
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YOZGAT (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, 2017 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 31 Aralık 2017'ye kadar uzatıldığını söyledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özdemir, 2017 üretim yılı ÇKS müracaatlarının 30 Haziran'da sona erdiğini hatırlatarak, "16 Aralık 2017 tarih ve 30272 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇKS'de değişiklik yapılmasına dair yönetmelik gereğince üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları 31 Aralık 2017'ye kadar uzatılmıştır." dedi.

Özdemir, 2017 üretim yılı ÇKS başvurusu yapmayan çiftçilerin belirtilen tarihe kadar il ve ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunabileceklerini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
ÇKSYozgat
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