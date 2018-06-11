"Çiftçinin yüzü gülecek"

ESKİŞEHİR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Çiftçinin, toprağın yüzü gülecek. Tarımı destekleyeceğiz. Mazot 3 lira olacak. Biz bunu söyledikçe biliyoruz ki tepeleri atıyor." dedi.

Tezcan, partisinin Seyitgazi İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, bir yeni başlangıç için yola çıktıklarını ve halktan destek istediklerini söyledi.

CHP iktidarında tarımı ön planda tutacaklarını dile getiren Tezcan, şu ifadeleri kullandı:

"Çiftçinin, toprağın yüzü gülecek. Tarımı destekleyeceğiz. Mazot 3 lira olacak. Biz bunu söyledikçe biliyoruz ki tepeleri atıyor. Biz ne zaman çalışandan, çiftçiden, emekliden yana bir şey söylesek, rahatsız oluyorlar. Niye? Söylediğimiz şey, milleti uyandırıyor. Farkına varıyorlar. 'Emekliye 2 maaş ikramiye' dedik 2015 yılında. İktidara geldiler 3 yıl oyaladılar 3 yıl sonra şimdi diyorlar ki 'bin lira vereceğiz'. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar, bunlarınki yatsıya kadar da dayanmadı. Seçim öncesinde ortaya çıktı, bin lira da vermiyorlar. Bizim projemizi çaldınız, kopya ettiniz, hiç olmazsa doğru dürüst uygulayın da emeklinin yüzü gülsün. 24 Haziran'da iktidara geleceğiz. Bin lira değil Ramazan ve Kurban bayramında birer olmak üzere sene de 2 ikramiye bizim sözümüzdür."

Tezcan, Türkiye'de önce demokrasiyi tesis edeceklerini belirterek, göreve geldikleri gün OHAL'i kaldıracaklarını söyledi.

Hukuk güvenliğini, adaleti, liyakatı esas alacaklarını vurgulayan Tezcan, "Vatandaş, iş sahibi esnaf, ticaret erbabı, korkmayacak. Benim söylediğim bir şey nedeniyle başıma bir şey gelir ya da bir kanun hükmünde kararname ile malıma el konulur korkusunu kimse yaşamayacak." dedi.

Tezcan, buradaki konuşmasının ardından kent merkezindeki seçim çalışmalarına katıldı.



