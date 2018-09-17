Çiftçinin beklentileri rapor olarak sunuldu

KONYA (AA) - Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, bölge çiftçisinin sorunlarını ve çözüm beklentilerini içeren rapor hazırlayarak ilgililere ilettiklerini bildirdi.

Üner, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçelerinde ve bölgelerinde tarım ve hayvancılık konularında yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini tekrar rapor haline getirdiklerini belirtti.



Yılın ikinci yarısında yaşanan ekonomik gelişmelerin çiftçileri olumsuz etkilediğini ifade eden Üner, şunları kaydetti:

"İlçemizin ve ülkemizin olmazsa olmazlarından tarım ve hayvansal üretimi, rekabet edilebilir düzeyde artırmak, üretim devamlılığını sağlamak, tarım ve hayvancılık ürünlerinde dışarıdan gerçekleştirilen yüksek miktarlı ithalatı önleyebilmek ve en önemlisi üreticilerimizi ayakta tutabilmek için Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Komisyonu Başkanlığı ve bölge milletvekillerimize kapsamlı bir biçimde hazırlanan rapor ve kısa zamanda çözüme kavuşturulması gereken sorunlar bir kez daha iletilmiştir."