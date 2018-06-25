Çiftçinin bankadan çektiği krediyi çaldılar

AKSARAY (AA) - Aksaray'da bir çiftçinin bankadan kredi çekip aracına koyduğu 25 bin lira, cam kırılarak çalındı.

Şehir merkezindeki bir bankadan 25 bin lira kredi çeken çiftçi Ali Deniz (60), 68 BG 905 plakalı hafif ticari aracıyla evine dönerken, Sanayi Mahallesi 2013. Sokak'ta bir dükkandan su borusu almak için durdu.

İş yerine giren Deniz, aracın yanına döndüğünde camın kırılarak, içindeki 25 bin liranın alındığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

