KAYSERİ (AA) - TUNAHAN AKGÜN - Kayseri'de meslek lisesi öğrencilerinin belediye işbirliğiyle yürüttüğü çalışmada, çiftçilerin ürettiği tıbbi ve aromatik bitkiler işlenerek ekonomiye kazandırılıyor.

Kocasinan Belediyesi ile Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğiyle gerçekleştirilen "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında, okullarındaki atölye ortamında tıbbi ve aromatik bitkilerin yağını ve suyunu çıkaran öğrenciler, bunları gıda, temizlik, tıp ve kozmetik alanlarında endüstriyel ürünlere dönüştürüyor.

Belediyenin yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları kapsamında değerlendirilmesi amacıyla çiftçilere tahsis edilen kıraç ve verimsiz arazilerde, kekik, nane, gül, papatya, ekinezya, adaçayı ve melisa gibi tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriliyor.

Hasattan sonra okula getirilen bitkiler, öğretmenler eşliğinde öğrenciler tarafından atölyede işlenerek katma değeri yüksek endüstriyel ürünlere dönüştürülüyor.

Böylece öğrenciler hem kalifiye personel olarak yetişiyor hem de ürünlerin satışıyla okullarına gelir sağlıyor ve kendi harçlıklarını çıkarıyor. Aynı zamanda hem kıraç araziler değerlendirilmiş oluyor hem de çiftçiye alternatif ürünlerle yeni gelir kaynakları sağlanıyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AA muhabirine yaptığı açılamada, Türkiye'nin endemik türler ve tıbbi bitkiler açısından önemli bir coğrafyada bulunduğunu, Kayseri'de de çok sayıda şifalı bitki türü yetiştiğini söyledi.

Kocasinan Belediyesi ile Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin birlikte yürüttüğü proje kapsamında tıbbi ve aromatik bitkilerin ekonomiye kazandırılması için çalıştıklarını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Meslek lisesindeki öğrencilerimiz, buradaki ürünleri nihai ürün olarak yağının çıkarılması noktasında okullarında bulunan laboratuvarlarda bu uygulamayı yaptılar. Çiftçinin alın teri öğrenci eliyle ekonomiye kazandırılıyor. Çiftçimizin alın teri daha değerli olacak, daha nitelikli olacak. Biz, geleneksel üretilen ürünlere son verin demiyoruz. Yanında bu ürünleri üreterek kendi ekonominize, şehir ekonomimize ve ülke ekonomisine katkıda bulunun diyoruz. Nihayetinde yeni sektörler açılacak. Yeni istihdam kapıları açılacak. Buradaki meslek lisesi öğrencilerimiz, inşallah okuldan mezun olduktan sonra hazır bir iş imkanı, potansiyel bir iş kapısı olacak. Oradan çıkan kardeşlerimiz de buralardaki endüstri haline gelmiş işletmelerde iş bulabilecek."

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Halis Karabulut da Kocasinan Belediyesinin çiftçilere arazi tahsis ederek kekik, melisa, nane, adaçayı ve ekinezya gibi aromatik bitkiler ektiğini söyledi.

Kadın çiftçilerin ektikleri aromatik bitkilerin okulda yer alan atölyede işlemden geçtiğini aktaran Karabulut, "Biz de bunları desatürasyon makinesinde öğrencilerimize anlatarak, yağ ve suyunu çıkarma işlemlerini yapıyoruz. Tıbbi açıdan birçok faydası olan ürünler bunlar. Yurt dışından bunları milyonlarca dolar verip ithal ediyoruz. Belediyemizin ve okulumuzun buradaki amacı, çiftçilerimiz bu bitkileri eksinler, buna yönelik bir çalışma yapsın, ürün elde edilsin, milli ekonomimize katkı sağlayalım." diye konuştu.

- Ürün çeşidinin artırılması hedefleniyor

Belediyenin desteğiyle ürünlerini şişeleyerek satışa sunduklarını ifade eden Karabulut, kozmetik ve tıp alanında kullanılan bitkilerin dünya pazarında önemli bir yere sahip olduğunu, 1 litre kekik yağının piyasa değerinin 5 bin lira civarında olduğunu vurguladı.

Karabulut, bu tür bitkilerin işlenmesinin çiftçilere de önemli gelir sağladığını aktararak, şöyle devam etti:

"Tıbbi aromatik bitkilerden elde ettiğimiz ürünleri sektörel bazda pazarlamak istiyoruz. Bu süreçteki hedefimiz bu işi belediyemiz adına yapmak. Bu işi daha iyi geliştirmek. Sadece 6 bitkiyle değil, daha çok çeşit bitkilerle bunu yapıp, üretimin diğer aşamalarını da öğrencilerimize öğretmek istiyoruz. Bu çalışma çiftçilerimize önemli bir alternatif gelir imkanı sunabilir. Çiftçilerimiz buğday ekiyor ve yılda bir kere verim elde ediyor. Eğer çiftçilerimiz bu bitkileri ekerse 5 yıl sadece hasadı için tarlanın başına gidecek. Çünkü kendi başına yetişiyor. Yani ikinci kez tarlayı sürmek veya ekmek gerekmiyor. Bir kez ekiyoruz, yılda 3 kez ürün veriyor. Bitkilerimizi mayıs, temmuz ve ağustos sonunda biçip, 3 kez verim elde ettik. Traktör yakıtı, işçilik gibi giderleri olmuyor. Bu bitkiler, bu şekilde 5 yıl tarlada yetişiyor."

Karabulut, bitki aromalarıyla sıvı sabun, ıslak mendil, şeker ve esans üretmeyi de planladıklarını sözlerine ekledi.