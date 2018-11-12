Çiftçilerin eğitimi için

KIRŞEHİR (AA) - Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) tarım ve jeotermalde pilot seçilen Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) bünyesinde çiftçilere eğitim verilebilmesi amacıyla termal seralar kurulacağı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgesel kalkınmaya katkı sağlaması amacıyla AEÜ yönetimi tarafından hazırlanan 7 pilot projeden biri olan "Termal Seralarda Kümelenme" projesinin hayata geçirilmesiyle jeotermal kaynak seraların kurulacağı merkez yerleşkedeki sera bölgesine getirilecek.

Proje kapsamında tam otomasyonlu sera kurularak çekirdek ailelere jeotermal seralarla ilgili uygulamalı eğitimler verilecek. Seralardan ilk ürünler 2019 yılından itibaren alınmaya başlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje yürütücüsü Ziraat Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Hakan Başak, jeotermal kaynağın sera bölgesine getirilmesi çalışmasına başlandığını ifade etti.

İnşaat sürecini kısa sürede bitirerek gelecek yıl ilk üretimi gerçekleştireceklerini vurgulayan Başak, seralarda verim ve karlılığı artırıcı yeni üretim teknikleri ile bilimsel çalışmalar ve araştırmaların yapılacağını aktardı.

Çekirdek aile işletmeciliğinin Kırşehir koşullarında uygulanabilirliğini göstereceklerini dile getiren Başak, şunları kaydetti:

"Bu sayede projemiz bir kuluçka merkezi ve çarpan etkisi göstererek bölgede aile işletmeciliği modeli ile seracılığın yaygınlaşmasına katkı sağlayacak. Modern üretim tekniklerinin uygulanabileceği seralarda verilen eğitimlerle sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye personel yetiştirilecek. Çok kapsamlı bir yapı olan projemiz, sadece dış konstrüksiyonu değil, içerisinde birbirinden bağımsız ve çok farklı üretim tekniklerinin uygulanabileceği modern seralar şeklinde. Bu, hem eğitim kalitemizi hem de bölgesel kalkınmaya olan katkımızı arttıracak."

Seracılıkta modern tekniklerin kullanılmasının ciddi anlamda verimliliği ve karlılığı artırdığına işaret eden Başak, çekirdek bir ailenin işletebileceği ve geçimini sağlayabileceği bir seracılık modelinin Kırşehir’de geliştirilmesini ve yaygınlaşmasını amaçladıklarını vurguladı.

Başak, "Daha düşük maliyetli seralar kurarak bu seralarda işçiliğini aile bireylerinin yapacağı bir üretim tarzını geliştireceğiz. Hem bölgede seracılığın gelişmesine hem de jeotermal kaynağın daha verimli kullanılmasına da büyük katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.