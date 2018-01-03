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Çiftçilere teknik gezi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Pancar Kooperatifi, çiftçileri tarım aletleri üretim merkezlerinde teknik inceleme yapmak üzere ziyaretler gerçekleştiriyor.Kayseri Şeker Fabrikasından yapılan yazılı açıklamada, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu...

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:06
Çiftçilere teknik gezi
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KAYSERİ (AA) - Kayseri Pancar Kooperatifi, çiftçileri tarım aletleri üretim merkezlerinde teknik inceleme yapmak üzere ziyaretler gerçekleştiriyor.

Kayseri Şeker Fabrikasından yapılan yazılı açıklamada, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, çiftçilerin karşılaştıkları sorunları firmaların teknik kadrolarına iletmek suretiyle daha başarılı üretim, daha kaliteli bir ürün almaları için gereken her türlü destek verildiğini vurguladı.

Akay, tarımsal alet, makine, sulama malzemeleri, tohum, gübre gibi ürünlerle ilgili olarak 12 bölge çiftçilerini gruplar halinde firmaların üretim merkezlerinde teknik inceleme yapmak üzere ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Konya, Adıyaman gibi illere teknik gezilerin düzenlendiğini aktaran Akay, gezilerin devam edeceğini kaydetti.


Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri Şeker
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