Çiftçiler buzağı hastalıkları konusunda bilgilendirildi

SİVAS (AA) - Ulaş ilçesinde çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine yönelik buzağı hastalıklarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Ulaş Belediyesi Yenikarahisar Mahallesi ek binasındaki toplantıda yaptığı konuşmada, toplantının iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sevil Sırakaya ve personeline teşekkür eden Kaymakam Yılmaz, "Arkadaşlar buzağı hastalığı ve mücadelesi, tarımsal desteklemeyle ilgili olarak bilgi vermek için evinize kadar geldiler. Bu büyük bir avantaj. Bu toplantıdaki bilgileri göz ardı etmeyin." diye konuştu.

Sırakaya ise, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2018 yılının "Buzağı Kayıplarının Engellenmesi ve Hayvan Hastalıkları İle Mücadele Yılı" ilan edildiğini belirtti.

Bunun ilk bilgilendirme toplantısı olduğunu aktaran Sırakaya, "İlçeye bağlı 13 köyde de bilgilendirme toplantıları yapacağız." dedi.

Konuşmaların ardından İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Mehmet Öztemur ve veteriner hekim Ali Rıza Erenler, buzağıların beslenmesi, buzağı hastalıkları ve korunma yöntemleri gibi konularda katılımcıları bilgilendirdi.



















