Çiftçi temsilcileri, Mevlid Kandili'ni kutladı

KARAMAN (AA) - Karaman Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Yaman ve Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, Mevlid Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yaman, mesajında, Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişinin sene-i devriyesini idrak etmenin onuru, gururu ve manevi hazzını yaşadıklarını ifade etti.

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı bu gecede anın bir asra bedel olduğunu vurgulayan Yaman, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberliğe, kardeşlik ve dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde birbirimize daha sıkı kenetlenmemiz gerekir. Mevlid-i Nebi haftamızın ilçemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyor, rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gecede, tüm hemşehrilerimin kandilini kutluyorum."

Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu da alemlere rahmet olarak dünyaya gelen Hazreti Muhammed'in doğduğu mübarek geceyi karşılamanın ve idrak etmenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Doğumu ile insanlık tarihinin akışını değiştiren Hazreti Muhammed'in tebliğ ettiği ilahi mesajların insanlık üzerindeki cehalet bulutlarını dağıttığını ifade eden Muğlu, şunları kaydetti:

" Peygamberimiz Hazreti Muhammed, geçmişte olduğu gibi günümüzde de insanlığa kurtuluş reçetesini sunmaktadır. Onun engin sevgi ve hoşgörüsüne, izzet ve keremine, rehberliğine her zamankinden fazla muhtacız. Sevgili Peygamberimizi ve onun öğütlerini en güzel şekilde anlamak ve hayatımıza uygulamak durumundayız. Yüce Rabbimizin rahmet kapılarını sonuna kadar açtığı bu gecede, şehrimiz, ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için de duada bulunarak, barış ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı, huzur dolu bir dünya dilerken, bu kandil gecesinin ailemiz, çiftçilerimiz, milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ederim."



