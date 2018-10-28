Çiftçi temsilcileri, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

KARAMAN (AA) - Karaman Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Yaman ve Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yaman, mesajında, Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıl dönümünü milletçe büyük bir coşku içerisinde kutlamanın sevinç ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Türkiye'nin aydınlık geleceği için her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu ifade eden Yaman, şunları kaydetti.

"Savaştan çıkmış, yokluklar içindeki bir milletin, bağımsızlığı uğruna var olma mücadelesini kazanmanın en güzel göstergesi olan Cumhuriyet, bizim en önemli değerimizdir. Bu vatan, en zor şartlara ve bütün imkansızlıklara rağmen kazanılmış, bizlere emanet edilmiştir. Bizler de atalarımızdan aldığımız mücadeleyi sürdürerek milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmalı, geçmişte olduğu gibi yarın da devlet ve millet olarak birbirimize kenetlenmeliyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, üreticilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramlarını kutluyorum."

Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu da tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı'nın nihai noktası olan cumhuriyetin ilanını, aynı heyecanla ve büyük bir coşkuyla yeniden kutlamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Çok ağır bedeller ödeyerek kazanılmış istiklal mücadelesinin ardından kurulan Cumhuriyeti korumak, ve onu gelecek nesillere büyüterek devretmenin herkesin en öncelikli görevi olduğunu ifade eden Muğlu, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz, dün olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içinde yaşamaktan asla vazgeçmeyecek, ülkemizi içten ve dıştan kuşatan tehlikeler karşısında dimdik ayakta durmaya devam edecek, bozgunculuk isteyenlerin heveslerini boşa çıkarmayı bilecektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşımızın şehit ve gazilerini, isimsiz kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."