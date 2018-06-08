KAYSERİ (AA) - Kayseri Şeker'in 15. "Çiftçi Meclis Toplantısı" Kayseri, Yozgat, Sivas ve Nevşehir İllerindeki 12 bölgeden 250 çiftçi temsilcisinin katılımıyla yapıldı.

Kayseri Şeker Fabrikasından yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı 15 Temmuz Şehitleri Konferans salonunda yapıldı.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, toplantıda yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Çiftçinin de bir kızıl elması var. Çiftçinin Kızıl elması da Türkiye'de Milli gelirden hak ettiği payı almak için daha çok çalışmak, gayret etmek gerekir. Kayseri Şeker arazisine çiftçilerimiz için yaptırmayı planladığımız toplu konut çalışmaları konusunda Gazi Üniversitesinin yetkili uzmanları ile imar planlamasından, projelerine, inşaatların yapım kontrollerine varıncaya kadar bütün işlerde sözleşme yapmayı planlıyoruz. Bu işin de startını bir taraftan verecek bunları da başaracak gücümüz var."