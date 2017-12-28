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"Çiftçi Buluşmaları" programı

KONYA (AA) - Çumra’da AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu'nun da katılımıyla "Çiftçi Buluşmaları" programı düzenlendi.Çumra Karkın Mahallesi Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Babaoğlu, çiftçinin...

28 Aralık 2017 Perşembe 16:47
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KONYA (AA) - Çumra’da AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu'nun da katılımıyla "Çiftçi Buluşmaları" programı düzenlendi.

Çumra Karkın Mahallesi Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Babaoğlu, çiftçinin ve vatandaşların sorunlarını dinlemek için Çumra'da bulunduklarını söyledi.

Daha önce de bu tür programlar gerçekleştirdiklerini ve çok faydalı olduğunu ifade eden Babaoğlu, "Şimdi de 'Çiftçi Buluşmaları' programımızı Türkiye’nin her yerinde gerçekleştirmeye çalışacağız. Buralardan çıkan sorunlarla, sonuçlarla notlarımızı alıp çiftçilerimiz için tarım için en iyi olan ne ise onun için çalışmalara devam edeceğiz." diye konuştu.

Programa, AK Parti Çumra İlçe Başkanı Ufuk Yağcılar, Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz ile Çumra Tarım İlçe Müdürü İbrahim Töke, Çumra Ziraat Odası Başkanı Süleyman Akbaş, Çumra Süt Birliği Başkanı Şahin Çelikçi ve çok sayıda çiftçi katıldı.


Anahtar Kelimeler:
çiftçiÇumraKARKINMehmet Oğuz
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