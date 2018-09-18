"Ciddi bir yenilenme ve kapasite artırma hamlesi içerisindeyiz"

ÇANKIRI (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlığının ciddi bir yenilenme ve kapasite artırma hamlesi içerisinde olduğunu belirterek, "Verimlilik ve performansı artırmayı esas almak suretiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın da destek ve yönlendirmeleriyle gerek teknik gerekse personel kapasitemizi sürekli artırıyoruz." dedi.

Bakan Soylu, Çankırı Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, "Bugün yaklaşık 15 milyon Türk lirasına mal olmuş, 11 bin 500 metrekare kapalı alana sahip müdürlüğümüzün tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapasitede, hem tasarruf sağlayacak hem de vatandaşlarımız iş ve işlemlerini kolaylaştıracak bir binayı tamamlamış bulunuyoruz. Bu tür açılışlarda her zaman söylediğim bir şey vardır. Bu binaları verimli kılan, bu yatırımları anlamlı kılan şey, bunların içsinde üretilen hizmetin kalitesi ve elde edeceğimiz vatandaş memnuniyetidir." ifadelerini kullandı.

Yapılan binaların asıl amacının vatandaş memnuniyeti olduğunu dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

"Şu kapıdan giren vatandaş, bu kapıdan çıkarken memnuniyetini sokakta gördüğü ilk hemşehrisine anlatabilecek seviyede olmalıdır. Dün söyledim, bugün de söylüyorum. Asayiş hizmetlerimiz 2017 yılında TÜİK'in memnuniyet araştırmasına göre Türkiye'de birinci sıradadır. Bu, çok uzun zamanlardan beri ilk defa olan bir şeydir. Bu, bizim aynı zamanda polis, jandarma, sahil güvenlik sorumluluğumuzdur. Yani tabelayı birinci sıraya getirip bir kere birinciliği almak değil, bunu sürekli olarak devam ettirmek, aynı zamanda vatandaş memnuniyetini artırmak anlamına gelir."

Hatırlamak istenilmeyen 15 Temmuz gibi bir zaman diliminden geçildiğini aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Tüm güvenlik kuvvetlerimize bir şekilde sızmaya çalışan hain güruh, aslında bizim niceliğimize ancak bir zarar verdi, niteliğimize zarar veremedi. Karakterimiz, kabiliyetimiz, niteliğimiz bugün tam anlamıyla birlikte ayakta durmaktadır. Sayımız azaldı, sayımızı çoğaltıyoruz ama sayımız azalsa da niteliğimizi artırabilen bir kabiliyet ortaya koyduk. Türk Silahlı Kuvvetlerinden Sahil Güvenliğe kadar. Bugün Ege Denizi'nde Sahil Güvenlik Kuvvetlerimiz tam 4 kat kapasiteyle çalışmaktadır. Aynısı polis, jandarma, TSK ve güvenlik korucularımız... Vatandaşımızın huzur ve güveni, asayiş ve emniyeti için. Gün geçtikçe standartlarımızı artıracağız. Bizim iktidarımız da partimiz de anlayışımız da 21'inci asrın başından beri Türkiye'yi dünyadaki gelişmiş ülkelerin seviyesinin üzerine çıkarabilmek için büyük bir gayret ortaya koymaktadır."

Türkiye'nin bambaşka bir yolculuk içerisinde olduğuna işaret eden Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dün okullarımız açıldı. Öğretmenlerimiz, hastanelerde doktorlarımız, Türkiye'yi bir baştan bir başa insanımızı buluşturan yollarımız var. Allah'ımıza hamdolsun, kendi insansız hava araçlarımız, kendi Atak helikopterlerimiz, kendi ürettiğimiz mühimmatlarımız var. Bambaşka bir yolculuğun içerisindeyiz. Bu yolculuğu hep birlikte ve büyük bir sinerjiyle beraber getirmeye çalışıyoruz. Hedeflerimiz büyüktür ve bu hedeflere ulaşmak bizim temel muradımızdır. Eğer bu binaya giren vatandaşlar bu kapıdan gönlü kırık veya mutsuz çıkıyorlarsa burada yaptığımız bütün yatırımlar boşa gitmiş demektir. Çünkü bizim varlık sebebimiz vatandaşın memnuniyeti, milletin huzuru ve selametidir. Eğer bunu sağlayamazsak bizim varlığımızın da yaptığımız işin de bu binaların da büyüklüğünün de güzelliğinin de bir anlamı yoktur. İçişleri Bakanlığı olarak ciddi bir yenilenme ve kapasite artırma hamlesi içerisindeyiz. Verimlilik ve performansı artırmayı esas almak suretiyle sayın Cumhurbaşkanımızın da destek ve yönlendirmeleriyle gerek teknik gerekse personel kapasitemizi sürekli artırıyoruz. Modern mekanlar modern insanlar üretir."

Soylu, konuşmasının ardından 15 Temmuz gazisi Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan ile şehit ve gazi yakınlarına yeni emniyet binasının açılışı anısına köstekli saat hediye etti.

Daha sonra açılışı yapılan yeni hizmet binasını gezen Soylu, ardından kentten ayrıldı.