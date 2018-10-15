Çiçekdağı'nda yetim çocuklara destek

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde yetim çocuklar için yürütülen "Çiçek Çocuk" Projesi'ne destek veren Çiçekdağı Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Ünal'a plaket takdim edildi.

Çiçekdağı Milli Eğitim Müdürü Yaşar Erkal'ın öncülüğünde bir yıl süreyle uygulanan "Çiçek Çocuk" Projesi kapsamanında yetim çocuklar ve ailelerine maddi ve manevi destek verilmesi için çalışma yapıldı.

İlçe merkezi ve köy okullarında uygulanan projeye, diğer kişi ve kurumların yanı sıra Çiçekdağı Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Ünal da maddi ve manevi destek sağladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkal, hem bu proje hem de okulların eğitim öğretimine hazırlanmasında yaptığı katkılardan dolayı Ünal'a plaket takdim etti.

Çiçekdağı'nda eğitimin gelişmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Erkal, şöyle konuştu:

"Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Ünal bey, gerek ilçe merkezinde gerekse köy okullarında bizlere çok destek oldu. Okullarımızın eğitim-öğretime hazırlanmasında sağladıkları katkı ve projemize desteklerinden dolayı kendisine plaket takdim ettik. Kendisine ve İlçe Jandarma Komutanlığı personellerine teşekkür ederiz."