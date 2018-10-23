Çiçekdağı'nda TOKİ konutlarının temeli atıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından planlanan 127 dairelik konutların temeli atıldı.

Boyalık Mahallesi'nde 127 daire, cami, alışveriş merkezi, otopark ve yeşil alandan oluşan TOKİ inşaatının temel atma törenine, Çiçekdağı Belediye Başkanı İsmail Deniz, Köseli Belediye Başkanı Bekir Yılmaz, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Deniz, törende yaptığı konuşmada, 47 dairenin 2+1 odalı, 80 dairenin ise 3+1 odalı olarak planlandığını ifade etti.

Konutların kısa sürede tamamlanacağına inandığını vurgulayan Deniz, "TOKİ tarafından 25 Temmuz 2018 tarihinde ihalesi yapılan ve şimdi temelini attığımız daireler toplamda 127 daire, eski Türk evlerinin mimari dokusu dikkate alınarak tasarlanan projede, zemin kat seviyesinde taş kaplamalar, ahşap görünümlü cephe kaplamaları, dekoratif pencereler, kat silmeleri, söve ve payanda gibi özellikler modernize edilerek uygulanacak. TOKİ tarafından yapımına başlanan konutlar 1,5 yıl içerisinde ilçe halkımıza teslim edilecektir." diye konuştu.

