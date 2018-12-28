Çiçekdağı'nda sokak hayvanı itlaf edildiği iddiası

KIRŞEHİR (AA) - Çiçekdağı Belediye Başkanı İsmail Deniz, sahipsiz sokak hayvanının itlaf edildiği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Başkan Deniz, yaptığı yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında sahipsiz sokak hayvanlarının itlaf edildiği yönünde asılsız görüntülerin paylaşıldığını ifade etti.

Böyle bir durumun söz konusu olmadığını savunan Deniz, şunları kaydetti:

"Belediyemiz ve şahsım ile ilgili olan, sahipsiz sokak hayvanlarını katletmekle suçlandığımız, gerçeği yansıtmayan haberler bizleri derinden üzmüştür. Bir bayan ve bir dernek tarafından bir kaç gün önce bir video yayınlanmıştır. Bahsi gecen video da yolda cansız halde yatan sokak köpeğini belediyemize gelen ihbar telefonu üzerine belediye ekiplerimizin yoldan çöp kamyonuna kaldırdığı ve çöp kamyonunu çektirmediği açıkça görülmektedir. Olayın iftira atmak amacı ile planlanmış olduğu görüntülerden acık bir şekilde anlaşılmaktadır. Atılan bu çirkin iftiraların tek amacı yaklaşan mahalli idareler yerel seçimlerden dolayı karalama yapmaktır."



