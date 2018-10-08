Çiçekdağı'nda öğrenciler fidan dikti

KIRŞEHİR (AA) - Çiçekdağı ilçesinde öğrenciler 200 çam fidanını toprakla buluşturdu.

Çiçekdağı Şehit Öğretmen Bayram Tekin Ortaokulu öğrencileri, "Bir fidan bin gelecek" sloganıyla yürütülen eğitim faaliyetleri kapsamında 200 çam fidanı dikti.

Öğrencilerle fidan diken Çiçekdağı Belediye Başkanı İsmail Deniz, öğrencilerin ağaç ve doğa sevgisi için fidan dikmesinin önemine dikkat çekerek çevreyi korumaya küçük yaşlarda başlamak gerektiğini söyledi.

Deniz, "İlçedeki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Tepesi'nde 200 çam fidanını toprakla buluşturduk. Öğrenci ve öğretmenlerin doğa sevgisi bizleri mutlu etti. Öğrencilerin gösterdikleri çevre bilinciyle büyüklerine örnek oldu. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize duyarlı davranışlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz." dedi.