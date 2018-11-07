Çiçekdağı'nda öğrenciler fidan dikti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.

Beşikli köyü ağaçlandırma alanında düzenlenen törene Çiçekdağı Kaymakamı Burak Akeller, Belediye Başkanı İsmail Deniz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Buğra Karaca ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Akeller, "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" projesi kapsamında öğrencilerle fidan dikildiğini söyledi.

Öğrencilerin diktiği fidanların ilçede ormana dönüşeceğini ifade eden Akeller, "Türkiye genelinde olduğu gibi ilçemizde de fidanları toprakla buluşturmuş bulunmaktayız. Programdaki amaç, uygun şartların sağlandığı yerlerde fidan dikim etkinlikleri düzenlemek. İlçemizde ağaçlandırma konusunda üzerimize düşen görevi yerine getirerek fidanları toprakla buluşturduk." dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler, protokol üyeleri ve vatandaşlar, dağıtılan fidanları dikti.