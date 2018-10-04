Çiçekdağı'nda muhtarlarla istişare toplantısı

KIRŞEHİR (AA) - Çiçekdağı Kaymakamı Burak Akeller, köy ve mahalle muhtarıyla istişare toplantısı yaptı.

Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı İsmail Deniz, Köseli Belediye Başkanı Bekir Yılmaz, daire amirleri ve köy ve mahalle muhtarı katıldı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Akeller, ilçenin ve köylerin huzuru için ellerinden gelen tüm çalışmaların yapıldığını belirtti.

Çalışmalarında aralıksız sürdüğünü belirten Akeller, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımızın sorunlarını dinlemek, daire amirlerimiz bu sorunları not alarak çözümüne ilişkin adımlar atması için toplanmış bulunmaktayız. Çiçekdağı ilçemizin sorunlarını hep birlikte çözmeye çalışacağız. Bu yüzden toplumun tüm katmanlarıyla sürekli olarak bu toplantıları yapacağız. Muhtarlar idaremizin temel taşları ve demokrasinin kılcal damarlarıdır. Onların sorunlarına çare bulmak bizim görevimizdir."