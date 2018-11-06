Çiçekdağı'nda mahalle çeşmeleri bakıma alındı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Çiçekdağı Belediye Başkanı İsmail Deniz, ilçenin çeşitli mahallelerinde bulunan çeşmelerle ilgili bakım ve yenileme çalışması başlattıklarını belirtti.

Deniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede bulunan içme suyu çeşmelerinin temizliği ve bakımına önem verdiklerini ifade etti.

Bu nedenle ekiplerin çeşmelerin bakımı ve yenilenmesi konusunda çalışma başlattığını vurgulayan Deniz, vatandaşların sağlıklı su içmesi için gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Yenileme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini aktaran İsmail Deniz, şunları kaydetti:

"Çiçekdağı ilçemize bağlı çeşitli mahallelerde bulunan ve bakıma ihtiyaç duyan içme suyu çeşmelerimiz ekiplerimiz tarafından bakım ve onarıma alınmıştır. Yapmış olduğumuz bu çalışma ile ilçe halkımıza kaliteli su ve doğal su içme imkanı sağlanacaktır. Bu kapsamda Boyalık Mahallemizde bulunan Boyalık çeşmemizin yenileme çalışmasına başlanmıştır."



