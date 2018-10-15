Çiçekdağı'nda baba oğul arasında silahlı kavga: 1 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde baba oğul arasında meydana gelen silahlı kavgada, oğul yaralındı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Şefaatli Caddesi'nde baba A.Ş. ile oğlu Y.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda oğul Y.Ş, tabancayla vurularak yaralandı.

Çevredekilerin yardım çağrısı üzerine yaralı 112 Acil Sağlık ekibince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan yaralı, daha sonra Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinde güvenlik tedbiri alan Çiçekdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, baba A.Ş'yi evinde gözaltına aldı.