KIRŞEHİR (AA) - Çiçekdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Buğra Karaca, "KOP Millet Kıraathanesi" projelerinin Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresince desteklenmeye değer bulunduğunu belirtti.

Milli Eğitim Müdürü Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, "KOP Millet Kıraathanesi" projesi hazırlayarak 2018 Teklif Çağrısı Dönemi için KOP'a sunduklarını ifade etti.

Kabul edilen projeye 180 bin 376 lira destek sağlanacağını vurgulayan Karaca, şöyle konuştu:

"Çiçekdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak KOP Okuyor-Millet Kıraathaneleri Projesi kapsamında, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunmuş olduğumuz Millet Kıraathanesi Projesi 180 bin 376 lira bütçe ile desteklenmeye layık görülmüştür. Bu proje ile Kop Eylem Planı, Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Stratejik Planları doğrultusunda ilçemizdeki kültür hizmetlerine erişimi arttırabilmek, okuma kültürünün gelişmesini sağlamak, ilçemizde okuyan anne ve baba sayısını arttırmak, bu sayede ilçemiz okullarında öğrenim gören öğrencilerimiz için anne ve babaların rol model olmasını sağlayarak okuma oranlarını arttırmak amacıyla tasarımı tamamen özgün olan bir kütüphane oluşturulacaktır."

Karaca, proje sayesinde ilçeye halkın kullanımı için hem bir kütüphane hem de yeni bir sosyal mekan oluşturulacağını kaydetti.