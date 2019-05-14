Çiçekdağı belediyesi ağaçlandırma çalışmaları

KIRŞEHİR (AA) - Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, ilçede ağaçlandırma çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Hakanoğlu, yaptığı açıklamada, mahallelerin bir çoğunda ağaçlandırma çalışması yaptıklarını belirterek, daha yeşil bir ilçe oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

İlk olarak Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdiklerini vurgulayan Hakanoğlu, etaplar halinde bu çalışmayı artırarak devam ettireceklerini kaydetti.

Hakanoğlu, "Yeni dönemde Çiçekdağı Belediyesi olarak bir çok bölgemizde ağaçlandırma hizmetlerine devam ediyoruz. İlk olarak ilçemize bağlı Fevzi Çakmak Mahallemizde ağaçlandırma işini tamamladık. Devamında diğer mahallelerimiz ağaçlandırılacaktır." ifadelerini kullandı.