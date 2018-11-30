Çiçekdağı Belediye Başkanı Deniz, okulları ziyaret etti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Çiçekdağı Belediye Başkanı İsmail Deniz, ilçede bulunan okulları ziyaret etti.

Deniz, ilçedeki okulları ziyaret ederek, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyaretlerinin ardından açıklama yapan Deniz, belediye başkanı olduğu süre zarfında sık sık okulları ziyaret ettiğini ve sorunlarının giderilmesine gayret gösterdiğini belirterek, şunları söyledi:

"İlçemizde ve köylerimizde bulunan okullarımızı belediye olarak ziyaret ediyoruz. Ziyaretimizin amacı hem öğretmen ve öğrencilerimizin yanında olduğumuzu göstermek hemde sorunları var ise ilk ağızdan öğrenip belediyemiz tarafından çözümlenmesine katkı yapmak. Ziyaretlerimizde bizleri güler yüzle karşılayan okul müdürlerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz."