Çiçekdağı Belediye Başkanı Deniz, bayrak dağıttı

KIRŞEHİR (AA) - Çiçekdağı İlçe Belediye Başkanı İsmail Deniz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

İlçe merkezinde ve resmi kurumlarda bayrak dağıtan Başkan Deniz, yaptığı açıklamada, rengini şehitlerin kanından alan Türk bayrağı ile gurur duyduklarını söyledi.

Belediye olarak milli bayramlarda her zaman duyarlı olduklarını belirten Deniz, şunları kaydetti:

"Çiçekdağı Belediyesi olarak yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebeti ile esnafımıza, resmi dairelere ve halkımıza dağıttık. Şanlı bayrağımızı her yerde gururla dalgalandıracağız. Bayrağımız, bizim en önemli birleştirici unsurlarımızdan birisidir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi önemli bir günde her evin balkonunda, her dükkanın camında bayrağımızı görmek istiyoruz. Bu anlamda her bayram olduğu gibi, bu bayramda da vatandaşlarımıza şanlı bayrağımızı dağıttık. Vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."